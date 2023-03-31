В южных регионах противник продолжает запускать управляемые авиационные бомбы, не имея возможности активно задействовать артиллерию.

Атака по Харькову прошлой ночью показала, что российские оккупанты сместили акцент на север Украины. Однако на юге они продолжают применять тактику запуска управляемых авиационных бомб.

Такой комментарий в эфире национального телемарафона дала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, прошлая ночь в южных регионах Украины прошла спокойнее, чем во время предыдущих атак. Причиной стало решение оккупантов активизировать удары на севере страны.

"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", — рассказала Гуменюк.

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Однако руководитель пресс-центра отметила, что рашисты постоянно выискивают новые способы для организации атак. Враг много маневрирует и задействует авиацию.

Ночная атака дронами 31 марта: что известно

Примерно в 22:00 в северных областях Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось, об угрозе ударов дронами.

После этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал про обстрел Харькова рашистами. Оккупанты били ракетами типа С-300 со стороны Белгорода. По состоянию на 22:30 было зафиксировано 6 "прилетов". А ближе к полуночи враг задействовал дроны-камикадзе.

В прокуратуре показали последствия ночного обстрела Харькова. Шесть ракет попали по объектам инфраструктуры и частным домам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Для атаки на город рашисты применили 9 ракет С-300 и 10 беспилотников Shahed-136, 9 из которых сбили Воздушные силы ВСУ.

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