Это может свидетельствовать о том, что военно-промышленному комплексу России все сложнее поспевать за темпами обстрелов Украины.

Российская Федерация во время сегодняшнего массированного террористического обстрела мирных украинских городов применила как минимум одну ракету Х-101, которая была изготовлена в четвертом квартале 2022 года. То есть ее произвели в период с октября по декабрь. Это может служить подтверждением, что военно-промышленному комплексу РФ становится все сложнее поспевать за регулярными обстрелами Украины.

Такой информацией поделились журналисты Defense Express со ссылкой на собственные источники. Репортеры узнали, что одна ракета Х-101 точно была изготовлена в четвертом квартале 2022-го. Однако до сих пор неясно, сколько таких "свежих" ракет выпускается в рамках массированных обстрелов Украины. Но, похоже, военно-промышленный комплекс России уже не успевает изготавливать ракеты в соответствии с темпами масштабных ударов по нашему государству.

Ранее был зафиксирован похожий факт использования относительно новых боеприпасов. Рашисты 22 октября выпустили по Украине ракету Х-101, которая была произведена во второй квартале — с апреля по июнь.

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Россия столкнулась со сложностями при создании ракет

В конце декабря глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что у России осталось ракет на 2-3 массированных удара.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у РФ есть возможность производить до 3-4 ракет Х-101 в неделю и до 150 в год. Однако из-за отсутствия компонентов вследствие санкций этот показатель снизился до 5-6 в месяц.

Россия постоянно ищет способы, чтобы обойти ограничения. Недавно она начала лоббировать африканских политиков, которые могли бы помочь в этом вопросе.

Британская разведка 10 декабря сообщила, что в ближайшем будущем Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет. А на прошлой неделе директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа подтвердил стремление Тегерана нарастить поставки тяжелого вооружения в Москву.

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