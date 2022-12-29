Евросоюз продолжит поддерживать Украину, подчеркнул высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

В Евросоюзе отреагировали на очередную ракетную атаку России по Украине 29 декабря, заявив, что военные преступления РФ не останутся безнаказанными.

Поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться и в дальнейшем, без всяких послаблений, об этом написал в Twitter вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Еще один бессмысленный массированный российский ракетный удар по Украине, без разбора разрушающий инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно нацеленный на убийства мирных жителей", - подчеркнул он.

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Массированный обстрел Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил, утром сегодня, 29 декабря, оккупанты атаковали Украину из разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине. РФ сегодня применила во время массированной атаки различные типы ракет, в том числе противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Над Киевом силы ПВО сбили 16 российских ракет - все, что были в воздушном пространстве столицы. В результате падения обломков ракет пострадали четыре человека.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в нашей стране повреждены некоторые объекты генерации и электросети.

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