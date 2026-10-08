Украинский морской дрон Sargan сбил российский 'Шахед' (видео)

Известно, что был сбит дрон на mesh-сети.

Украинский морской дрон Sargan-3000 с помощью пулемета сбил российский беспилотник типа "Шахед". Видео с моментом поражения вражеского дрона показали в Военно-морских силах ВСУ.

"Шахед на mesh-сети был поражен огнем из турели, установленной на борту морского беспилотного катера "Sargan 3000", – говорится в сообщении.

Ресурс "Милитарный" пишет, что российский БПЛА был поражен с помощью установленного на "Саргане" боевого модуля RWS Protector 12,7 мм.

Видео дня

Отмечается, что этот морской дрон был принят на вооружение ВМС ВСУ в апреле 2026 года. Его боевой радиус действия достигает 1600 км.

"Он способен развивать скорость от 40 до 55 узлов и нести до 450 кг боевой нагрузки", – говорится в материале.

Украинские морские дроны

Издание NYT ранее сообщало, что Украина начала превращать морские дроны в миниатюрные "авианосцы". Украинские военные используют беспилотные катера не только как средства поражения, но и как платформы для запуска воздушных дронов и перехвата вражеских целей.

В то же время в августе в Украине испытали новый морской дрон MV11. Этот беспилотник предназначен для операций в открытом океане продолжительностью до недели.

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