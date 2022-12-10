Если Россия получит большое количество иранских баллистических ракет, то усилит атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Российская Федерация в ближайшие месяцы может получить от Ирана сотни баллистических ракет, об этом Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает в Twitter.

В частности, сказано, что Иран стал одним из главных военных союзников России после ее вторжения в Украину.

"Поддержка Ираном российской армии, вероятно, усилится в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше вооружения, в том числе сотни баллистических ракет", - отмечается в сообщении.

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В разведке считают, что взамен Россия с большой вероятностью предлагает Ирану беспрецедентный уровень военной и технической помощи.

"Россия очень вероятно исчерпала значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности "Искандер" (по классификации НАТО SS-26), которые несут боеголовки весом 500 кг на расстояние до 500 км", - говорится в сообщении.

Также в британской разведке предполагают, что в случае, если Россия получит большое количество иранских баллистических ракет, то усилит атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Иранское оружие на войне против Украины

В августе Иран уже направил в Россию сотни ударных беспилотников. Но, по словам президента Владимира Зеленского, речь может идти о тысячах БПЛА.

Несколько недель спустя российские силы неоднократно атаковали гражданские цели в Украине с помощью иранских Shahed 136, которые разбивались на высокой скорости и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Затем государства ЕС ввели дополнительные санкции против Ирана, который уже подвергся ряду карательных мер.

После трехнедельной паузы по применению иранских БПЛА российские оккупанты снова атаковали "Шахедами" украинские города.

Отдельно отмечалось, что Кремль заказал у Тегерана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. По состоянию на октябрь, иранские оружейники уже готовили заказ. Подтверждений их применения в войне пока нет.

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