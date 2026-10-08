Силы обороны объединили два ЗРК, чтобы эффективно сбивать реактивные 'Шахеды'

Силам ПВО удалось частично решить проблему нехватки ракет для комплексов "Бук".

Для сбивания российских реактивных "Шахедов" украинская ПВО применила спарку пусковой установки комплекса "Куб" с огневой установкой "Бук". Как она работает, продемонстрировали в 156-м зенитном ракетном полку имени Максима Кривоноса.

Аналитики портала "Милитарный" отметили, что их совместное применение в едином контуре ПВО "основано на родственной архитектуре этих систем". Такое решение, по их мнению, позволяет хотя бы частично решить одну из главных проблем "Куба" – отсутствие в составе комплекса автономной радиолокационной станции подсветки и наведения. А для ЗРК "Бук" – это наличие ракет для комплекса.

Отмечается, что "Бук" может обнаружить цель или получить ее координаты. После этого она берет цель на автосопровождение и непрерывно радиолокационно освещает ее. Затем она подает команду на пусковую установку "Куб", оснащенную ракетами 3М9.

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Ракета 3М9 автономно летит в направлении цели. А после сближения ее головка самонаведения улавливает отражённый от цели сигнал подсветки от "Бука".

"Данная спарка показала себя очень неплохо по уничтожению воздушных целей. В ходе совместных действий "Куба" и "Бука" удалось сбить около 20 воздушных целей", – рассказывают военные. Причем большинство из сбитых целей – реактивные российские ударные дроны.

"Хотя такая спарка не является типичной, но техническая возможность применения ракет одного комплекса вместе с другим закладывалась во время перехода войск ПВО с комплексов "Куб" на "Бук" в 1970–1980-х годах", – добавили авторы, напомнив, что тогда для этого была создана самоходная огневая установка 9А38 к ЗРК "Куб-М4".

Дефицит ракет для "Буков"

Добавим, что из-за проблемы дефицита ракет для ЗРК "Бук" его ранее модернизировали под американские ракеты RIM-7. Эта модернизация получила название FrankenSAM. Некоторые машины с такими ракетами имеют на счету 34 и более сбитых воздушных целей. А одна из установок уже осуществила 131 пуск ракет RIM-7.

Как сбивают реактивные "Шахеды"

На данный момент наиболее эффективным средством ПВО остаются истребители. Они надежно сбивают реактивные БПЛА, запускаемые РФ. Однако это отнимает ценный ресурс истребителей.

Поиск более эффективных и недорогих решений продолжается. При этом такие средства должны надёжно обезвреживать весь тот арсенал реактивных дронов, который россияне уже успели накопить.

Частью комплекса ПВО стали, в частности, автоматические пулеметные турели. Хотя они имеют ограниченный радиус действия и устанавливаются только вблизи важных объектов, которые пытаются атаковать дроны.

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