Одесса не подвергалась атаке такого масштаба с начала полномасштабного вторжения.

Сегодня ночью во время удара по Одесской области российские военные применили новую тактику. Об этом на брифинге в медиа-центре "Украина-Одесса" сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ночью произошел удар ракетами разного вида, дронами-убийцами, применялась стратегическая авиация и ракеты морского базирования. В частности, даже не выходя из бухты города Севастополь враг привлек к атаке еще один ракетоноситель. Как подчеркнула спикер, оккупанты это сделали, не обращая внимание на то, что этим подвергали опасности другие свои корабли, которые сейчас находятся в этой же бухте.

"Применены ракеты, которые сложны для сбития - типа "Оникс" и "Х-22". То, что они выпускались почти одновременно и следовали по общему маршруту вместе с ракетами типа "Калибр" - можно отнести к элементам применения новой тактики, или ее попытки для того, чтобы максимально противодействовать нашей системе ПВО", - отмечает Гуменюк.

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Она подчеркивает, что это был очень смешанный по стилю и виду вооружения удар. По мнению военной, понятно, что такие удары враг сосредотачивает для уничтожения южных регионов Украины, в том числе их потенциал, который может быть вовлечен в "зерновое соглашение", которое РФ отказалась продолжать.

"Если раньше атаки были более-менее волнообразные, то этой ночью происходило все одновременно. Даже применен береговой ракетный комплекс "Бастион" с ракетами "Оникс", который расположен на временно оккупированной территории Крыма. Отмечу, ракеты типа "Оникс" и "Х-22" очень сложны для работы ПВО, то есть, как правило, их выпуск – это обязательное попадание", - объясняет Гуменюк.

Военная добавила, что, кроме того, сегодня ночью враг выпустил по Одессе ракету "Х-59", которую удалось сбить, но она упала в жилом квартале. На городе ее падение сейчас глубокая воронка, из-за взрывной волны повреждены несколько многоэтажных домов.

Сейчас известно, что всего ночью пострадало десять гражданских лиц, среди которых 9-летний мальчик. В основном, люди получили ранения стеклом и обломками.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, Одесса не подвергалась атаке такого масштаба с начала полномасштабного вторжения.

"В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище", - подчеркнул Труханов.

По его словам, после получения разрешения военных по всем одесским адресам выедут коммунальщики и наши службы, чтобы помочь убрать, затянуть проемы пленкой и принять у одесситов заявки на восстановление окон и дверей.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, сейчас правоохранители продолжают работать на местах событий, проводят осмотры, помогают спасателям и гражданскому населению, обеспечивают охрану территории, поддерживают правопорядок. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг ударил по Одесской области мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. Оккупанты даже применили ракетоноситель, который находится в бухте в Севастополе.

Также оккупанты ударили по региону "Ониксами", применили стратегическую авиацию и дроны "Shahed-136".

Разрушены портовая инфраструктура, склады, повреждены жилые дома.

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