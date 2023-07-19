Есть попадание в зерновой и масличный терминалы порта, склады с табаком и фейерверками.

Ночью российские военные нанесли по Одесской области комбинированный удар, из-за которого разрушена промышленная и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", сегодня ночью взбешенный враг ударил по югу Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе.

"Не выводя из бухты в Севастополе один из надводных ракетоносителей, приобщил его к атаке "Калибрами": 12 из 12 наши силы противовоздушной обороны уничтожили", - рассказали в командовании.

Также в течение ночи оккупанты применили береговой ракетный комплекс из временно оккупированного Крыма и ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу дроны "Shahed-136".

По данным "Юга", ракета Х-59 сбита на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. В этом месте три гражданских лица травмированы.

Кроме того, "Ониксы" и Х-22 захватчики направили на портовую и критическую инфраструктуру. Есть попадание в зерновой и масляный терминалы, поврежденные резервуары и оборудование для загрузки. Произошел пожар-сейчас все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также в Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Сейчас спасатели ликвидируют пожар площадью более 3 тыс. кв. м.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов.

В командовании отмечают, что в небе над Одесщиной было сбито 8 дронов типа "Shahed-136", еще 2 - над Николаевской областью. В результате воздушных боев, падения обломков загорелись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины (Николаевщина), пострадали двое гражданских.

В Херсоне враг попал шахедами во Дворец культуры и изуродовал общежитие. Одно гражданское лицо травмировано.

Атака по Украине сегодня

Как сообщал УНИАН, ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления.

Враг использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные дроны.

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