В Офисе президента призвали не игнорировать тревоги.

В ночь на 19 июля в Украине объявили масштабную тревогу из-за запуска ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В 23:00 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали запуск ударных БПЛА типа "Shahed" с южного направления. После полуночи они сообщили о ракетной опасности в северных, центральных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

В Офисе президента призывали не игнорировать тревоги. В 00:56 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Позже в Одессе прозвучала серия взрывов.

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Обновлено в 01:12: Воздушные Силы сообщают о вылетах 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы.

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