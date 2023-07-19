Всего воздушные силы и ПВО других составляющих ВСУ уничтожили 37 воздушных целей.

Ночью 19 июля российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара - Одесская область", - рассказали детали в Воздушных силах.

В течение нескольких волн атак противник применил:

Видео дня

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр". По данным Воздушных сил, вероятно, они были выпущены с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская область РФ).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет "Калибр";

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

23 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области, уточнили в Воздушных силах.

Там добавили, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.

Атака оккупантов на Украину

Сегодня ночью в Украине звучала воздушная тревога. Были слышны взрывы в Одессе и работа ПВО в Киеве и Киевской области.

Как сообщал начальник КГВА Сергей Попко, ПВО сбила все вражеские БПЛА на подлете к столице.

Утром в "Укрзализныце" сообщил, что атака РФ по Украине привела к задержке движения некоторых поездов Львовского направления.

Вас также могут заинтересовать новости: