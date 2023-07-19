На южном фронте очень сложная ситуация, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Российские захватчики в ночь на среду, 19 июля, нанесли удар по югу Украины, чтобы максимально усложнить ситуацию на этой части фронта.

Противник хочет сделать так, чтобы Одесская область не смогла стать житницей, рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "FreeДом". По ее словам, "враг пытается атаковать портовую инфраструктуру".

"Ситуация (на южном фронте - Ред.) очень напряженная, сложная, и этой ночью враг постарался усложнить нам ее максимально, не успокоившись на предыдущем ночном ударе и, в том числе и по порту, инфраструктуре. В эту ночь снова предпринял попытку атаковать южные регионы, и снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей, быть кормилицей, для того, чтобы Одесская область не имела такой возможности…", - сказала Гуменюк.

Напомним, 17 июля срок действия зернового соглашения, в котором прописан механизм разблокировка работы ряда украинских черноморских портов для транспортировки продовольствия, истек. После этого российская сторона объявила, что выходит из зернового соглашения.

Ракетный удар по Одессе - сегодня это стоит знать

В ночь на 18 июля россияне ударили по югу Украины дронами-камикадзе и крылатыми ракетами "Калибр". В Одесской области на подлете с моря уничтожен 21 иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Кроме того, были ликвидированы шесть "Калибров", которые враги запустили по Одессе из акватории Черного моря.

Ночью 19 числа оккупанты снова нанесли комбинированный удар по Одесской области. По сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, враг пытался поразить инфраструктуру региона ракетами Х-22 и "Оникс".

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