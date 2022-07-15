По данным советника городского председателя, мертвых оккупантов и их агентуру свозят в помещение рынка "Азовский" в Мариуполе.

Во время боев за Мариуполь украинские военные уничтожили более 6 тыс. российских оккупантов.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

Учитывая количество новых моргов в Мариуполе, стало возможно высчитать, сколько оккупантов погибло в боях в городе.

По данным советника городского председателя, мертвых оккупантов и их агентуру свозят в помещение рынка "Азовский". Там россиян "складывают" в холодильники для хранения мяса.

"Завезли около 4 тыс. тел россиян в мае-июне. Трупы русских солдат со стороны наступления Запорожской области, что собрали на поле боя. Их ежедневно малыми партиями по 30-50 тел вывозят в сторону Новоазовска и россии", - отметил Андрющенко.

При этом он отметил, что убитых россиян с линии наступления Новоазовска не хоронили - сразу сжигали в мобильных крематориях.

"Учитывая полученную информацию о российском морге и количестве трупов оккупантов (около 4 тыс.) только с одного из трех направлений атаки на Мариуполь, имеем еще одно подтверждение того, что Героический Гарнизон Мариуполя уничтожил минимум 6,5 тыс. живой силы оккупантов", - сообщил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 14 июля стало известно, что в оккупированном Мариуполе вторые сутки пылают завод "Сателлит" и полигон твердых бытовых отходов.

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