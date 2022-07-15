Из акватории порта Мариуполь в направлении российского порта Ростов вышли три судна. Суда транспортируют металлопрокат. У всех отключена AIS, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"С учетом восстановления железной дороги и организации грузового движения за прикрытием пассажирского поезда Мариуполь-Волноваха можем окончательно утверждать превращение Мариупольского порта в военно-транспортный хаб", – написал Андрющенко.

Ранее сообщалось как минимум о трех кораблях, на которых Россия вывезла украденный в Украине металл из мариупольского порта.

Заводы Азовсталь, ММК им. Ильича, расположенные в Мариуполе, уже обратились в Офис генерального прокурора с просьбой начать уголовное производство по фактам кражи Россией их продукции.

В свою очередь, совладелец Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является ограблением и нарушением международного права.