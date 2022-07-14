Отмечается, что экологические последствия для города будут ужасными.

В оккупированном Мариуполе вторые сутки пылают завод "Сателлит" и полигон твердых бытовых отходов.

Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Андрющенко.

"Город превращен в город пожаров. Возник пожар на основном полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе. Пожар даже не пытаются локализовать. Наоборот - россияне продолжают сбрасывать строительный мусор, который фактически консервирует огонь и делает невозможным тушение", - говорится в сообщении.

Он отмечает, что экологические последствия будут ужасными, учитывая вредность дыма.

"Снова возник пожар на агро-заводе "Сателлит" при очередной попытке кражи семян подсолнечника. Остатки пылают вторые сутки", - добавил Андрющенко.

Напомним, оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за кашу и воду.

"Несмотря на обещания и частичную выплату наиболее недовольным, мариупольцы продолжают работать на разборе завалов и уборке улиц за еду. Тарелка каши и бутылка воды - единственная гарантированная оплата тяжелого труда на жаре. Всего оккупационным властям Мариуполя выделено денег на оплату 900 рабочих на завалах", - сообщал Андрющенко.

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