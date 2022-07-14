Очередь на получение пропуска на выезд из Мариуполя в сторону Запорожья достигает нескольких недель.

Российские оккупанты в Мариуполе намеренно замедляют эвакуацию людей на территорию Украины.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Произошло очередное усиление внутреннего контроля, что связано с ростом миграции в сторону Украины. Теперь въезд в город со стороны Запорожья разрешают только по пропуску, выданному на территории Донецкой области. Это означает повторные допросы ФСБ при предоставлении пропуска даже при наличии "фильтрации"", - рассказал он.

По словам Андрющенко, очередь на получение пропуска на выезд в сторону Запорожья достигает нескольких недель, что искусственно замедляет эвакуационные процессы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты вербуют мариупольцев, предлагая должности пожарных инспекторов. Рашисти набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы.

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