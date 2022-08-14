Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв / фото из соцсетей

В последнее время на временно захваченных территориях у оккупационных властей одни проблемы. Очередные неприятности настигли их в Бердянске Запорожской области.

Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта.

Они также рассказали, что в небе над городом поднялся черный и густой дым. Сейчас подробности уточняются.

Вероятнее всего, это последствия удара наших военных. Рашисты часто оборудуют базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах. 

фото из соцсетей

"Хлопки" для оккупантов

Вчера, 13 августа, в оккупированном Мелитополе, Мариуполе и Новой Каховке раздались мощные взрывы. 

В Новой Каховке ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором орки хранили оружие и боеприпасы. В Мелитополе взрыв произошел в месте скопления военных РФ - в здании военкомата. В случае с Мариуполем звуки взрывов были слышны даже за пределами городов, а также местные слышали стрельбу в районе Азовстальской. 

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