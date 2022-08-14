В небе над городом поднялся черный и густой дым.

В последнее время на временно захваченных территориях у оккупационных властей одни проблемы. Очередные неприятности настигли их в Бердянске Запорожской области.

Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта.

Они также рассказали, что в небе над городом поднялся черный и густой дым. Сейчас подробности уточняются.

Вероятнее всего, это последствия удара наших военных. Рашисты часто оборудуют базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах.

"Хлопки" для оккупантов

Вчера, 13 августа, в оккупированном Мелитополе, Мариуполе и Новой Каховке раздались мощные взрывы.

В Новой Каховке ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором орки хранили оружие и боеприпасы. В Мелитополе взрыв произошел в месте скопления военных РФ - в здании военкомата. В случае с Мариуполем звуки взрывов были слышны даже за пределами городов, а также местные слышали стрельбу в районе Азовстальской.

Вас также могут заинтересовать новости: