В украинской армии не раскрыли подробности инцидента в городе.

В городе Бердянск Запорожской области, который захватили российские оккупанты, произошел взрыв.

Взрыв в Бердянске случился возле городского отдела полиции, который контролируют противники, сообщил СтратКом ВСУ в своем канале в Telegram.

"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении.

В украинской армии не раскрыли детали взрыва в городе.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись на территорию Украины. Противники атаковали военные и гражданские объекты и брали под контроль населенные пункты. В частности, захватчикам удалось взять под контроль Бердянск.

Журналисты узнали, что город остался без газа, ночью там раздаются звуки взрывов и выстрелов, есть постоянные перебои со связью, и почти вся молодежь выехала на территорию, подконтрольную Украине.

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