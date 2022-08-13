Взрыв был такой силы, что его слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи Мелитополя, отметил мэр города.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров ожидает новостей о потерях среди российских оккупантов после зафиксированного в городе громкого взрыва.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Седьмой день подряд наши силы сопротивления не дают рашистам ни секунды покоя. Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хороших новостей об очередных потерях", - констатировал мэр.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. Враги, в частности, смогли взять под контроль Мелитополь.

В городе не раз раздавались взрывы. 12 августа стало известно, что в результате взрыва в Мелитополе был ранен колабрант - один из руководителей избирательного штаба "Единой России" Олег Шостак.

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