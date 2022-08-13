Место взрыва - район Шлаковой горы по ул. Куинджи, где обустроен был пункт приема/сортировки металлолома.

Появились некоторые детали о взрыве, который произошел около 15:40 во временно оккупированном Мариуполе.

По данным советника мэра города Петра Андрющенко, взрыв произошел в пункте сортировки металлолома.

"Место взрыва - район Шлаковой горы по вул. Куинджи Кальмиуского района. Место где обустроен был пункт приема/сортировки металлолома (часть анонсированного нового мусорополигона)", - сообщил он.

По словам Андрющенко, сдетонировать могла "случайно" оставленная среди мусора авиабомба.

"Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказуема изобретательностью Мариупольского сопротивления. Очередной раз передают привет мчс россии, что при разминировании оставляют взрывные устройства без досмотра", - написал Андрющенко.

Кроме того, по данным Мариупольского горсовета, местные слышали стрельбу в районе Азовстальской. "Вероятно, что это оккупанты между собой не поделили награбленное или тик-ток войска кадырова снимают очередное постановочное видео своего "героизма"...", - предположили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированных Мелитополе и Мариуполе раздались мощные взрывы. Звуки взрывов были слышны даже за пределами городов.

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