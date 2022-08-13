С большой долей вероятности в очередной раз сдетонировал склад боеприпасов оккупационных войск РФ.

На территории временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине, 13 августа прогремели взрывы. Стает меньше российских захватчиков и их военной техники

Видео и фото происшествия публикуют местные пользователи соцсетей. Сообщается, что после прилетов по оккупантах на месте удара возник мощный пожар.

Пока неизвестно, где именно произошел "хлопок" и какие потери он нанес захватчикам. С большой долей вероятности в очередной раз сдетонировал склад боеприпасов россиян.

Новая Каховка – наиболее стратегически важный город на юге

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. В частности, контроль над данным городом позволил бы ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выйти на админграницы с Автономной Республикой Крым.

Новую Каховку он называет "наиболее привлекательной" для проведения контрнаступления Вооруженных Сил. Необходимые предпосылки для него там уже созданы, добавляет эксперт: нарушена логистика врага, нанесены удары по мостам.

Напомним, ранее сегодня в оккупированном Мелитополе и Мариуполе раздались мощные взрывы. По словам местных, звуки взрывов были слышны даже за пределами городов.

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