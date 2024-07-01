Возле Липцев бои преимущественно происходят в полях, отметил защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на части территории Харьковской области украинским воинам стало легче противостоять российским захватчикам после того, как поступила новая помощь США.

Хотя американская помощь не была направлена на подразделения пехоты, "стало в разы легче", рассказал командир роты оперативного назначения с позывным "Старый" изданию "Украинская правда". "...наша артиллерия работает очень плотно, летуны тоже работают очень хорошо", - поделился он.

Воин рассказал, что украинские силы очень оперативно стягивали на Харьковщину, чтобы противодействовать россиянам. "Оперативность, с которой сюда втянулись наши Силы обороны, была такая, что можно ставить в пример. Пять месяцев мы выполняли боевые задачи в Серебрянском лесу. И за ночь ребята снимаются с позиций, под утро выходят бригадой со всем имуществом, с оружием. И уже на следующий вечер полностью выставляются", - сказал защитник.

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"Старый" добавил, что недалеко от села Липцы бои преимущественно происходят в полях, и ландшафт обеим сторонам затрудняет наступательные действия. "...здесь мы воюем за посадки. Деревьев очень мало и прежде всего поля - когда хорошая погода, все движение в нашу сторону сразу будет заметно, не успеют даже выехать из посадки", - отметил командир роты.

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Российские захватчики начали активно наступать на территории Харьковской области в начале мая. Враги смогли взять под контроль ряд населенных пунктов. Один из украинских морпехов рассказал, что от оккупантов россиян защищают, в частности, пограничники, бойцы территориальной обороны, а также полицейские.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что согласно кадрам, опубликованным 30 июня, на которых указана геолокация, противники недавно продвинулись в центр города Волчанск по улице Соборная.

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