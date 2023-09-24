Штупун подчеркнул, что враг не сдается просто так, хотя и несет большие потери – особенно в технике.

Украинские военные продолжают продвигаться в районе Работино Запорожской области. Враг имеет очень насыщенную оборону, поэтому движение Сил обороны не такое быстрое.

"В районе Работино мы продолжаем наступательную операцию. Достаточно тяжело, потому что у врага насыщенная оборона, поэтому мы идем от лесопосадки к лесопосадке, иногда в сутки выходит 50-100 метров, иногда – 300-400 метров", – заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что несмотря на это украинские воины продвигаются вперед. В то же время враг не сдается просто так, хотя и несет большие потери – особенно в технике.

Видео дня

"За последнюю неделю, если считать с прошлого понедельника, были потери в технике – 20-30 единиц. И к концу этой недели двое последних суток мы фиксируем более 50 единиц потерянной врагом техники", – резюмировал он.

Война в Украине: новости с передовой

На Таврическом направлении украинские военные обезвредили 224 российских оккупанта. 70 российских захватчиков было ликвидировано. Также Силы обороны уничтожили более 50 единиц техники противника.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщают, что украинские защитники продолжают наступление в районе Вербового Запорожской области. Они вытесняют вражеских военных с занимаемых позиций и закрепляются на новых рубежах.

Вас также могут заинтересовать новости: