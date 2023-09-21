Украинские защитники успешно отразили атаки российских захватчиков на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины нанесли значительные потери российским захватчикам в районе Работиного в Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

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Так, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. В частности, за прошедшие сутки враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают нашу землю.

Вместе с тем, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Украинские защитники отбили атаки врага в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

При этом, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, россияне в очередной раз попытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки в Донецкой области, но успеха не имели. Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что россияне могут готовиться к восстановлению наступательных действий на Лимано-Купянском направлении.

Потери россиян только на одном из направлений фронта в Украине за сутки составили более 320 человек, из них 130 безвозвратные.

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