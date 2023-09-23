На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области.

Украинские военные продолжают наступать на юге и востоке. В частности, в районе Вербового Запорожской области Силы обороны вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на новых рубежах.

Как сообщает Генштаб ВСУ, сейчас оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Так, на Лиманском направлении ВСУ успешно отбили атаку российских оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, а на Марьинском - 9 атак врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области, однако это им не удалось. Зато оккупанты нанесли авиационный удар в районе этого населенного пункта.

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В то же время, на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы сейчас успешно держат оборону на занятых рубежах.

Сейчас Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают россиян вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области. Он отмечает, что украинские защитники на Запорожском направлении продолжают наступать, и прогнозирует еще больший прорыв в будущем.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вчера совершили 12 неудачных попыток вытеснить ВСУ с позиций возле Марьинки и Красногоровки. А на Запорожском направлении атаки врага в районах Работиного и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

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