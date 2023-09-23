Еще более 150 российских захватчиков получили ранения.

На Таврическом направлении украинские защитники и защитницы за сутки нанесли оккупантам немалые потери. Были обезврежены еще 224 российских оккупанта, из которых 70 – ликвидированы окончательно.

Также ВСУ уничтожили более 50 единиц российской техники и вооружения, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в течение суток враг 17 раз атаковал украинские позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. В то же время подразделения украинской артиллерии на этом направлении в течение суток выполнили 1 тыс. 116 огневых задач.

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В течение суток удалось обезвредить еще 224 российских военных, из которых ликвидировать 70, а еще 154 – ранить. Кроме того, одного российского захватчика ВСУ взяли в плен.

Также Силы обороны уничтожили 51 единицу военной техники россиян. В частности, шесть танков, 11 бронированных машин, пять артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 21 беспилотник, четыре единицы автомобильной и две – специальной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов врага.

Война в Украине: важные новости

Недавно украинским военным удалось прорвать оборону россиян в Вербовом Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас ВСУ продолжают продолжают наступательную операцию в районе Вербового. Там украинская армия вытесняет оккупантов с занимаемых позиций и закрепляется на новых рубежах.

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 510 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла на войне в Украине 275 тыс. 460 своих военных и более 37 тысяч единиц разнообразной техники и вооружения.

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