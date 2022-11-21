Также в Мангуше из-за большого количества россиян, введены патрули, выведенные из Херсона.

Российские оккупанты изменили направление движения военной техники и живой силы через временно оккупированный Мариуполь.

"В воскресенье зафиксировано изменение основного направления движения военной техники и пока живой силы. По меньшей мере две колонны грузовых автомобилей и инженерной техники по 35-40 единиц в каждой со стороны России через город отправились через с. Никольское в направлении Гуляй Поля. За последнюю неделю второй раз наблюдается большое военное усиление из России и в направлении Гуляй Поля", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Также, по его словам, в Мангуше из-за большого количества оккупантов, введены патрули, выведенные из Херсона.

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"По 5 человек на один патруль. Возле районной администрации целый день стоит БТР с флагом морской пехоты. Гауляйтеру района Борису Трими предоставили охрану из полиции и военных", - отметил Андрющенко.

Война в Украине: ситуация в Мариуполе

После отступления российских оккупантов из Херсона в Мариуполе стремительно увеличилась присутствие российских военных и "ДНРовцев". Если раньше они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе.

Также сообщалось, что в порт оккупированного Мариуполя зашли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.

Также известно, что через оккупированный Мариуполь идет подкрепление для российских подразделений в район Угледара.

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