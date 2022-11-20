Главарь самопровозглашенной "ДНР" приказал разобраться с недовольными людьми, отметил советник мэра Мариуполя.

Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области по указанию главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина начнется волна "зачисток" из-за коллективной жалобы насчет жилья на имя депутата Госдумы РФ, куратора оккупации города Дмитрия Саблина.

Сбор подписей в сети организовала местная жительница Светлана Доценко, и обращение быстро стало очень резонансным, написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Суть проблемы в том, что гайлятеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья в качестве компенсации за утраченное так, что получить его мариупольцам невозможно. То (наконец-то!) мариупольцы задали верный вопрос – для кого строятся все новые дома...", – поделился он.

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Советник городского головы отметил, что 19 ноября Пушилин в Мариуполе посоветовался с гражданскими оккупантами, а потом с "силовым блоком" и приказал "подавить это безобразие".

По его данным, представители так называемого "Министерства госбезопасности" уже ищут авторов жалобы и тех, кто ее подписал, чтобы через "подвал и пытки объяснить, что нельзя ставить такие вопросы и жаловаться", а можно только благодарить и кланяться до земли.

Андрющенко добавил, что в Мариуполь из РФ уже приехали почти 30 тысяч гражданских захватчиков, и с весны могут приехать не только новые мужчины-россияне, но и их семьи якобы на "период восстановления". Советник мэра отметил, что без военных уже на конец следующего года в городе может быть около 100 тыс. оккупантов.

"...Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома, и почему мариупольцы, выселены из снесенных домов, остаются без надежды на жилье", – подчеркнул он.

Ситуация в Мариуполе во время войны с Россией – важнейшие новости

Мариуполь находился в блокаде российских захватчиков с начала марта. Оккупанты активно обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, разбомбили драматический театр и роддом, в которых находились гражданские. Украинские власти отметили, что враги почти полностью уничтожили Мариуполь, погибли десятки тысяч человек.

Город оказался в полной оккупации после того, как украинские воины вышли с территории завода "Азовсталь".

Позже оккупанты начали сносить поврежденные дома. Потом Петр Андрющенко сообщил, что для горожан без жилья захватчики строят бетонные квартиры со щелями и без возможности проложить централизованное отопление.

15 ноября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко предупредил, что для жителей захваченного города зима будет крайне сложной – без тепла, водоснабжения и электричества.

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