Оккупанты снова расквартировываются в пустых домах и квартирах мариупольцев.

После отступления российских оккупантов из Херсона в Мариуполе стремительно увеличилось присутствие российских военных и "днровцев".

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, если раньше они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе.

Андрющенко рассказал, что оккупанты поселяются в пустых домах и квартирах мариупольцев. Также наблюдается рост движения военных колонн как с техникой, так и с боекомплектами.

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"По меньшей мере дважды в день колонны в 40-60 грузовиков движутся с направления Мангуш на выезд в сторону Волновахи/Донецка. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе. Частично ее паркуют по привычке непосредственно в жилых кварталах, неподалеку собственного размещения", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что после Херсона Мариуполь превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу российских захватчиков.

Освобождение Херсона - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине. В российской армии основной причиной своего бегства назвали проблемы со снабжением.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

В этот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября, в Херсон, оккупированный в первые дни полномасштабной войны зашли украинские военные.

Тем временем в социальных сетях распространялись фото и видео, на которых можно увидеть жителей Херсона с флагами Украины и украинских военных на улицах города.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон. По словам президента, "остается еще совсем немного" и ВСУ войдут в город.

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