Через оккупированный Мариуполь идет подкрепление для вражеских подразделений в район Угледара.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, оккупанты передают друг другу информацию о больших проблемах и потерях в районе Угледара.

"По Мариуполю перебрасывают подкрепление на это направление. Сегодня второй день фиксируем огромные колонны с БК и живой силой в сторону Донецка", - отметил он.

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Ситуация в Угледаре: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что оккупанты пытаются окружить украинских военных возле Угледара Донецкой области, однако несут большие потери.

Сегодня об огромных потерях заявил российский пропагандист Александр Сладков, считающий себя "военкором". По его словам, ситуация в Павловке "тяжелая", а морпехи 155 бригады написали письмо губернатору Приморья Олегу Шкоремяку.

"Большие потери, невозможность донести до высшего руководства информацию о наших высоких напрасных потерях в людях и технике... О ситуации в Павловке вверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется", - заявил пропагандист.

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