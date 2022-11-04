Украинские военные выполнили 167 огневых задач.

На юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 167 огневых задач, в частности, по районам скопления техники российских оккупантов.

Как сообщает оперативное командование "Юг", били по логистическим объектам, транспортным артериям и пунктам базирования российских оккупантов на временно захваченной территории. Кроме того, украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники врага, в частности в крытом ангаре.

Отмечается, что на южном направлении ликвидированы 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники. В Баштанском районе, вблизи Снигиревки, украинские военные уничтожили 2 вражеских склада с боеприпасами.

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"Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7 боевых кораблей, но ни одного боеспособного ракетоносителя для боевого дежурства не нашлось. Однако смена обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет", – добавили в ОК "Юг".

Ситуация на юге Украины: что известно

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских оккупантов. Продвижение ВСУ происходит, в частности, на южном направлении. Известно, что на Херсонщине освободили более 90 населенных пунктов.

Военный эксперт, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что РФ не собирается сдавать Херсон, но "жест доброй воли" в ближайшие недели может произойти. Он подчеркнул, что Россия специально запустила ИПСО о якобы намерении покинуть Херсон, но потеря захваченного после 24 февраля региона, в первую очередь, будет имиджевой потерей для Путина.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины на всех участках фронта ведут позиционную оборону. По ее словам, в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта.

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