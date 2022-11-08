Он отметил, что ситуация сложная, бои продолжаются, но россияне так и не достигли своих целей.

Контрнаступление Сил обороны Украины на основных направлениях фронта, в том числе на Сватовскому, замедлилось, потому что для продвижения в ускоренном темпе ВСУ требуется большое количество боеприпасов для артиллерийских систем.

Как заявил в эфире Апостроф TV военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев, одним из факторов, которые влияют на продвижение украинской армии, являются российские "чмобики", из-за которых расположения оккупантов являются более плотными.

"Поэтому ВСУ действуют за ситуацией", - отметил он, пояснив, что там, где можно провести наступление - проводятся соответствующие действия, а где нет смысла рисковать личным составом - украинские войска укрепляют позиции.

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Российские оккупанты сообщают, что они якобы продвигаются к Белогоровке на Луганщине, но стоит крайне осторожно воспринимать все, о чем говорит российское командование, подчеркнул Селезнев.

"Дезинформация - это элемент российской тактики. Им нужно постоянно показывать некий "результат" целей вторжения и "освобождения" территорий так называемых "ЛДНР", - подчеркнул офицер.

Он отметил, что ситуация сложная, бои продолжаются, но россияне так и не достигли своих целей.

"В том числе на территории Луганской области, где ряд населенных пунктов контролируют ВСУ", - говорит Селезнев.

Также он отметил, что в последние дни оккупанты активизировались в направлении Запорожья, возле Угледара. Им нужно обеспечить логистику по железной дороге на фоне проблем с "Крымским мостом" и в этом смысле враг ведет себя подло и хитро, не стоит думать, что россияне будут проявлять активность ради самой активности.

"В их действиях просматривается конкретный расчет - улучшить железнодорожную логистику на "сухопутном коридоре" между ОРДЛО и оккупированным Крымом", - рассказал военный.

Кроме того, по словам Селезнева крайне сомнительно, что российская армия собирается по собственной воле так покинуть Херсон.

"Слишком много их остается еще на правом берегу Днепра, они там занимаются грабежом и перевозят награбленное на левый берег. Но военную технику и людей они не вывозят, что означает, что они готовы держаться за позиции и вести оборону", - резюмировал Селезнев.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Донбасс остается самой горячей точкой боевых действий с рашистами. Как сообщил 8 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай украинские воины стремительно, но остор ожно продвигаются на Сватовском направлении Луганской области. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

А вот Херсонская область является одной из парадоксальных локаций на фронте. Зафиксированы признаки того, что россияне готовятся к отступлению, а с другой стороны на передовых позициях остается и то же количество личного состава, что свидетельствует о том, что без боя русские не будут сдаваться.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

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