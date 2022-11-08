Российское командование понимает, что не может удержать правобережье области.

Сейчас Херсонская область является одной из парадоксальных локаций на фронте. Зафиксированы признаки того, что россияне готовятся к отступлению, а с другой стороны на передовых позициях остается и то же количество личного состава, что свидетельствует о том, что без боя русские не будут сдаваться.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко в эфире канала FreeДОМ, существует три интересных фактора поведения оккупантов. Он отметил, что на правом берегу фактически не осталось российских врачей, вывезли медицинское оборудование и медикаменты. То есть, лечить раненых российских оккупантов, которые будут обороняться, некому. Кроме того, на правом берегу остается русская артиллерия, но ее уже начинают выводить на левый берег. Без поддержки артиллерии ни наступление, ни оборона невозможны. К тому же Россия сворачивает системы связи, что ухудшает систему управления передовыми подразделениями.

"Это все признаки потери способности вести полноценную оборону. А если ослабляют оборону, значит они не будут ее полноценно вести. С другой стороны, они насыщают передовые подразделения, доводя их штатно до полного состава, но насыщают их именно частично мобилизованными - так называемыми чмобиками. В свою очередь профессиональные подразделения ВДВ и морской пехоты выводят на левый берег. Есть предположение, что они действительно будут сопротивляться ВСУ на правом берегу Херсонщины, но в формате торможения, а не полноценного блокирования контрнаступления ВСУ, чтобы продемонстрировать, что правый берег оккупанты оставили не без боя, а там была какая-то эпическая битва и тому подобное. Героизация этих военных преступников", - отметил эксперт.

Впрочем, ситуация на некоторых участках фронта на Донбассе стабильно тяжелая, в частности вблизи Авдеевки, Бахмута и Угледара. Эти города уже 4 месяц находятся под ударами РФ, но оккупанты никак не могут их захватить. Вблизи Угледара россияне несут колоссальные потери, подразделения теряют боеспособность, а следовательно потери составляют не менее 30% личного состава.

В то же время россияне готовят методички о "героическом оставлении Херсона" для внутреннего потребителя.

"Российское командование более чем уверено, что не сможет удержать правобережье. Они это понимают. Они просто имитируют это удержание. Они будут создавать мифологию свою, эти фейки о героическом удерживании, о битве одного панфиловца против сотни каких-то польских снайперов... В общем, они будут генерировать свой информационный белый шум, чтобы прикрыть свое позорное бегство", - добавил Коваленко.

По словам эксперта, правобережье для россиян стало ловушкой, а не возможностью развивать наступление на Николаев. Это стало понятно еще в июне.

Какая ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - самые важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. По сведениям офиса президента, по состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут отступить из Херсонской области, но для прикрытия своего отступления способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию и спровоцировать наводнение.

Противник утверждал, что украинская сторона готовит "атаки" против гражданских и даже проводил массовую "эвакуацию", во время которой вывозили не только людей, но даже памятники. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, враг может осуществить провокационные обстрелы региона.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что противник устроил информационную операцию якобы о "побеге" из Херсона, однако его подготовленные солдаты остаются на местах.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что самый оптимальный вариант освобождения Херсона - выход на город Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

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