Всего россияне запустили пять ракет. Обломки сбитых "Калибров" нашли возле Винницы.

Украинские военные показали обломки двух российских ракет, которые удалось сбить во время ракетного удара по Виннице.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что всего россияне запустили пять ракет. Обломки сбитых "Калибров" нашли возле Винницы.

"Найдены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной оброной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, только две", - говорится в сообщении.

Удар по Виннице - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По последним данным, погибли 23 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 (34 - в тяжелом состоянии) включая трех детей. Пропавшими без вести считались 42 человека.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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