Зенитно-ракетные войска воздушных сил уничтожили две ракеты.

Винницу атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр", которые российские оккупанты выпустили с подводной лодки в акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня, около 11:00, российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки фактически по центру Винницы", - отметил он.

По словам Игната, зенитно-ракетные войска воздушных сил уничтожили две ракеты.

Как сообщал УНИАН, утром российские войска выпустили ракеты по центру Винницы.

Известно о 17 погибших, а также о 25 сгоревших авто.

Также около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них – в тяжелом состоянии. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

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