Все виновные в военных преступлениях в Украине будут привлечены к ответственности, и ЕС будет тесно сотрудничать с украинскими властями по этому поводу.
Об этом в Twitter сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
"Сегодняшний ракетный обстрел центра в Виннице является очередным актом усиления нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу", - написал он.
Напомним, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.
По последним данным, погибли 22 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 человека (34 - в тяжелом состоянии включая трех детей). Правоохранители получили 42 заявления о без вести пропавших людях.
В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.
На 15 июля в Виннице и области объявлен день траура по погибшим в результате вражеского ракетного удара.
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