Последствия удара уточняются.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что только что совершен вражеский обстрел территории в районе населенного пункта Радушное (Криворожский район Днепропетровской области).

Об этом Вилкул написал в своем Telegram-канале.

"Прилет" в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение", - подчеркнул он.

По словам Вилкула, сейчас последствия вражеского удара уточняются.

Как сообщал УНИАН, 9 июля утром по Кривому Рогу оккупанты запустили 10 ракет "Торнадо-С".

По информации Вилкула, в результате обстрела погибла 41-летняя женщина, а также ранена 20-летняя девушка, врачи борются за ее жизнь. Множественные осколочные ранения - у 43-летнего мужчины. Он находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что 9 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из жилых районов Харькова. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека, среди них 12-летний ребенок.

По данным Национальной полиции, российские захватчики выпустили по городу, вероятно, баллистическую ракету "Искандер".

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