Народный депутат считает, что с политической точки зрения продемонстрирована единодушная поддержка Украины на высоком международном уровне, а с военной – образцов оружия, которые срочно нужны стране пока не видно.

Третья встреча в формате "Рамштайн" имеет две составляющие - политическую и военную.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире информационного телемарафона 16 июня.

"Если говорить о политической составляющей, поддержка на таком высоком уровне усилий Украины в борьбе с российским врагом, вызывает очень положительные ощущения. Министры таких уважаемых стран единодушны в том, что будут в дальнейшем поддерживать нашу страну и предоставлять те образцы оружия, которые нам необходимы. Когда переходим к военной составляющей, то действительно видим, что кроме боеприпасов, артиллерийских систем и определенных наземных противоракетных комплексов, тех образцов оружия, которые нам сейчас очень нужны – реактивные системы залпового огня, бронетехника, мы так и не видим, что их получим в ближайшей перспективе", - отметил Вениславский.

Народный депутат проинформировал, что во время заседаний Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с участием глав Минобороны, ВСУ и Генштаба, обсуждается разное развитие ситуации с поставками оружия и каким образом это повлияет на фронт.

"Мы понимаем реальную ситуацию и она достаточно изменчива. Даже те способности, которые есть сейчас в Украине, те поставки, что идут, они способны иметь мощный сдерживающий фактор для врага. Но, для того, чтобы мы переходили к контратаке и освобождали нашу территорию, необходимо увеличивать количество оружия", - подчеркнул Вениславский.

Он добавил, если ситуация с поставками оружия останется такой как сейчас, то Вооруженные Силы Украины все равно истощают врага.

"Даже при тех ресурсах, которые у нас достаточно ограничены, мы не даем врагу продвигаться вперед и одерживать те победы, которые он для себя рисует. При первой возможности, мы переходим в контрнаступление. Даже при тех возможностях, которые у нас сейчас есть, мы освободим свою землю. Но на это уйдет больше времени, чем могло быть, если бы у нас было более эффективное оружие", - акцентировал Вениславский.

Напомним, генсек НАТО рассказал о темах разговоров Резникова на встречах с министрами обороны.

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