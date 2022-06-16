В частности, были рассмотрены неотложные потребности Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг рассказал о темах разговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым на встречах с министрами обороны стран-членов Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Вчера вечером мы встретились с украинским министром обороны Резниковым. Мы рассмотрели неотложную потребность для нашей дальнейшей поддержки, поскольку Россия ведет непрерывную войну на истощение против Украины", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что союзники и партнеры НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку, чтобы она могла защищаться от агресии РФ.

"Союзники объявили о предоставлении дополнительной помощи, в том числе очень необходимого тяжелого вооружения и систем дальнего радиуса действия. Мы также обсудили планы поддержки страны на долгосрочную перспективу. Мы собираем комплексный пакет помощи для Украины, чтобы помочь ей улучшить совместимость с НАТО, перейти от вооружения советской эпохи на современное вооружение НАТО и еще больше укрепить институты по безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что на встрече с Резниковым обсуждался дальнейший путь поддержки Украины.

По словам генсека, также вчера более 40 представителей стран союзников и партнеров Альянса приняли участие во встрече Консультативной группы по оборонной поддержке Украины, которую возглавляют Соединенные Штаты, и обязались продолжать поддерживать право Украины на самозащиту.

Кроме того, отметил Столтенберг, на встрече обсуждались способы "сохранения беспрецедентного уровня поддержки для Украины".

Он добавил, что в настоящее время главное внимание сосредотачивается на предоставлении Украине военной поддержки - летальной и нелетальной, а также на укреплении потенциала Украины, модернизации ее оборонных институтов и институтов в сфере безопасности на долгосрочную перспективу.

Как сообщал УНИАН, 15 июня по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Германия передаст Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми снарядами. Словакия предоставит Украине вертолеты серии "Ми", а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. Соединенные Штаты Америки до конца июня предоставят Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США планируют новый пакет помощи для Украины на 1 млрд долларов. Пакет будет включать: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon, тысячи приборов для защищенной радиосвязи, приборы ночного видения и другие оптические приборы.