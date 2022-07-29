По словам председателя Черниговской ОВА, более двадцати ракет прилетело на территорию Гончаровской общины.

В результате вчерашнего ракетного обстрела Гончаровской общины в Черниговской области есть погибшие и раненые военные.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Вчера состоялся ракетный обстрел, более двадцати ракет прилетело на территорию Гончаровской громады. Среди гражданского населения жертв нет, есть потери среди военных и раненые в том числе. Раненым оказывается вся необходимая помощь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля, по данным ОК "Север", российские оккупанты выпустили с территории Беларуси более 20 ракет. Известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны.

Кроме Черниговщины, враг выпустил ракеты по пригороду Киева, а также Харькову и Николаеву.

Отметим, что вчера о жертвах обстрела Черниговской области не сообщалось.

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