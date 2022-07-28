По предварительным данным, пострадавших нет.

Под вражеский обстрел сегодня утром попала, среди прочих, Черниговская область. Ракеты туда прилетели из соседней Беларуси.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

"С 5:20 до 6:30 час. 28 июля 2022 года за информацию из беларуских источников поступала информации о запуске более 20 ракет с территории Беларуси. Сейчас известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Детали обещают рассказать позже. О жертвах ракетных ударов не сообщается.

Напомним, кроме Черниговщины, враг сегодня выпустил ракеты по пригороду Киева, а также Харькову и Николаеву.

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