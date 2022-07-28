Также под вражеские обстрелы попали Черниговщина, Николаев и Харьков.

Российские террористы утром в четверг нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района.

Об этом сообщил глава Киевской областной Военной администрации Алексей Кулеба.

По его данным, был обстрелян объект инфраструктуры.

"Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы. В который раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", - написал Кулеба.

Также известно об уже традиционных ночных или утренних обстрелах Николаева и Харькова. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал о мощных взрывах в 4 утра, харьковский мэр Игорь Терехов писал о двух обстрелах за ночь. "Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Опять ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, потушенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил Терехов.

Впоследствии стало известно об обстреле Черниговщины.

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО. Берегитесь", - написал глава ОВА Вячеслав Чаус.

Отметим, сегодня впервые отмечается День украинской государственности.

Накануне стало известно, когда Украина может получить немецкие системы ПВО.