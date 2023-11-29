Контракты между украинскими и словацкими компаниями по производству вооружения будут и в дальнейшем действовать, отметил глава МИД Украины.

Центр по обслуживанию украинского тяжелого вооружения в Словакии продолжит выполнять работы по ремонтированию украинской тяжелой техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам рассказал перед первым заседанием Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе. Кулеба рассказал, что вчера, 28 ноября, провел продуктивную встречу со словацким главой МИД Юраем Бланаром.

"Я могу сказать вам, что мы прекрасно понимаем друг друга. Он подтвердил, что хаб по обслуживанию украинского тяжелого вооружения будет продолжать функционировать в Словакии. Контракты между украинскими и словацкими компаниями по производству вооружения будут продлены", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что не видит со стороны Словакии рисков.

В центре внимания Украина - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, новый министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие со своих складов Украине. По словам министра обороны Словакии, его государство предоставляет Украине гуманитарную, гражданскую и техническую нелетальную помощь.

Стоит отметить, что ранее словацкое правительство не утвердило 14 пакет военной помощи нашему государству на более 40 миллионов евро.

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