Правительство не утвердило 14-й пакет помощи на сумму 40,3 миллиона евро.

Правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро после обещания "нового" главы правительства Роберта Фицо отменить поддержку.

Соответствующее предложение об оказании помощи подавало на рассмотрение чиновников бывшее руководство Министерства обороны Словацкой Республики, отмечает TASR.

В пакет должны были войти: 4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восемь минометов и 1200 мин.

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Всего за период полномасштабной войны Словакия предоставила Украине 671 миллион евро военной помощи и утвердила 13 соответствующих пакетов.

В сентябре в Словакии прошли новые парламентские выборы, большинство получила партия Smer политика Роберта Фицо, который известен своей риторикой в поддержку России. Он уже в который раз и возглавил правительство Словакии.

Глава МИД Словакии резко высказался о завершении войны

6 ноября во время пресс-конференции в Праге глава МИД Словакии Юрай Бланар, который уже зарекомендовал себя рядом "антиукраинских" высказываний, сделал новое спорное заявление о войне в Украине.

Он заявил, что Украина не имеет шанса завершить противостояние с Россией военным путем. Таким образом правительство Словакии вновь призвало Киев "сложить оружие" и сесть за один стол переговоров с Россией. Как известно, президент Украины не видит такой возможности, пока лидером РФ является Владимир Путин.

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