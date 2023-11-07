Представитель Виктора Орбана заявил, что никаких переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет из-за языкового вопроса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на угрозы Венгрии заблокировать начало переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, слова Орбана чиновник прокомментировал на брифинге в Брюсселе журналистам после встречи с тремя комиссарами Европейского Союза Оливером Варгеи, Дидье Рейндерсом и Марошем Шевчовичем.

"Президент Украины приглашал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину. И это приглашение остается открытым", - сказал Кулеба.

"Что касается венгерского приглашения для украинской делегации - то это уже не первый раз такая фраза раздается. Я думаю, что она уже немного переросла из технического диалога в какой-то политический вопрос", - отметил министр.

Он сказал, что украинская делегация была недавно в Венгрии на уровне заместителя министра образования Украины и других представителей органов украинской власти, которые со своими венгерскими коллегами обсуждали положение дел в вопросе образования национальных меньшинств.

"Что касается блокировки, я думаю, что ни для кого не секрет, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией и именно в венгерском видении. Но, знаете, давайте переживать проблемы по мере их поступления", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что в Украине видят, "что мы выходим на декабрь о решении Европейского совета об открытии переговоров по членству с Украиной в Европейском Союзе".

Он добавил, что проведена титаническая работа, а в ЕС сформированы "политические балансы". "Но каждая страна будет пытаться разыграть эту ситуацию тем или иным способом в своих интересах", - сказал Кулеба.

У Орбана сделали резкое заявление о пути Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, представитель Виктора Орбана заявил, что Венгрия заблокирует Украине переговоры о вступлении в ЕС.

По его словам, венграм в Украине жить невыносимо из-за языкового вопроса. Речь идет о законе, который приняла Украина по поводу нацменьшинств. В частности, они должны получать образование минимум на 70% на украинском языке.

"Пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", - заявил Балаш Орбан

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