По словам министра обороны Словакии, его страна вместо этого предоставляет Украине гуманитарну, гражданскую и техническую нелетальную помощь.

Новый министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие со своих складов Украине. Как сообщает TASR, об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Новый глава Минобороны отметил, что Словакия будет работать над усилением потенциала своих Вооруженных сил для сохранения безопасности своих граждан.

"Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи и в будущем не будем оказывать военную помощь", - отметил Калинак.

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Помощь Украине от Словакии

Ранее правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро.

В пакет должны были войти: 4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восемь минометов и 1200 мин.

Это произошло после прихода к власти нового главы правительстав страны Роберта Фицо, который еще до победы на парламентских выборах обещал прекратить военную поддержку Украины.

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