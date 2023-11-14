Новый министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие со своих складов Украине. Как сообщает TASR, об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Новый глава Минобороны отметил, что Словакия будет работать над усилением потенциала своих Вооруженных сил для сохранения безопасности своих граждан.
"Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи и в будущем не будем оказывать военную помощь", - отметил Калинак.
Помощь Украине от Словакии
Ранее правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро.
В пакет должны были войти: 4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восемь минометов и 1200 мин.
Это произошло после прихода к власти нового главы правительстав страны Роберта Фицо, который еще до победы на парламентских выборах обещал прекратить военную поддержку Украины.