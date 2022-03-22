Захватчики также пытаются скрыть опознавательные знаки на своей технике.

В Запорожской области оккупанты скрытно готовятся к проведению "выборов" пророссийской администрации районов и городов.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев в Telegram.

"Сегодня мне удалось пообщаться с человеком, который вышел с временно оккупированной территории Запорожского края. Мужчина рассказал о том, что оккупанты начали скрывать опознавательные знаки на своей военной технике. Солдаты русской армии к знаку Z дорисовывают диагональ (косую линию) из верхнего левого угла в правый нижний и таким образом получают символ в виде песочных часов. Такие случаи замечены в Пологовском районе, но что означает этот знак – собеседнику неизвестно", - рассказал он.

Арефьев добавил, что по информации из высшего штаба Сил обороны Запорожья стало известно, что один из старших офицеров оккупантов сдался в плен подразделениям ВСУ.

По словам Арефьева, на территории области захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению "выборов" пророссийской администрации районов и городов.

В то же время в Приморске уже второй раз состоялся митинг против оккупации "Приморск - это Украина!".

"Кроме того, стоит отметить, что после того, как редакция медиахолдинга "Мелитопольские ведомости" и семья Кумок были отпущены домой, Михаил Кумок написал сообщение о том, что холдинг прекращает свою работу. Такое решение им было принято, чтобы не подвергать журналистов из города Мелитополь опасности", - рассказал представитель ОВА.

Также он сообщил, что в Запорожье местные жители вместе с подразделениями теробороны и другими силовыми структурами продолжают подготовку к боевым действиям: обустраивают места расположения, готовят оружие и определяют основные задачи по совместным действиям с регулярными подразделениями Сил обороны Запорожского края.

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