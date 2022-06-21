Украинцев призвали не сообщать в сети детали контрнаступления украинских защитников.

Украинские защитники успешно продвигаются к временно оккупированному Херсону, вытесняя российские войска со второго и третьего рубежей обороны.

Об этом рассказала глава пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк 24 каналу.

"Действия наших войск на южном направлении, в сторону Херсона, достаточно успешны. Оккупантам очень тяжело. Уже потрачены силы на обустройство второго и третьего рубежей обороны, приходится пользоваться запасными, потому что даже из них мы уже вытесняем врага. Мы продвигаемся", – заявила она.

Гуменюк призвала украинцев ждать официальных сообщений военных и не сообщать детали контрнаступления ВСУ в сети:

"Когда идет военная операция, призываю всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений. Только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют".

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета: "На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения".

Как известно, на днях ВСУ отразили первую линию обороны российской армии вблизи Херсона.

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