Кирилл Буданов сделал оптимистический прогноз.

Первые "видимые результаты" контрнаступления Вооруженных сил Украины на оккупированные территории Херсонской области будут уже в августе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

По словам Буданова, контрнаступление там будет сложным, но возможным.

"...с августа следует ожидать видимых результатов военной деятельности от Украины. Просто подождите немного, и увидим, что это принесет", - сказал он, отвечая на вопрос о планах контрнаступления в Херсоне.

"Как видите, какие-то события уже происходят. Они не значимые, но происходят", – сказал он.

По словам Буданова, контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в частности от наличия в Украине достаточно хорошо оснащенной концентрации сил, что, по его словам, будет зависеть от помощи Украине от иностранных партнеров.

Напомним, Буданов уверен, что Украина не должна ждать чуда, нужно отвоевать свои территории с помощью контрнаступления на российских оккупантов.

Также он дал оптимистичный прогноз по войне против России:

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем".

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