В Вооруженных силах также рассказали о судьбе оккупантов из Лимана.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил об освобождении села Торское в Донецкой области.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос относительно сообщений об окружении большого количества оккупантов в направлении Лимана, Череватый рассказал, что "часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти".

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"Сейчас какая-то часть из них пытается занимать оборону в Кременной. Соответственно, наши подразделения продолжают там работу, потому что остатки их являются по лесам; стабилизацию ситуации, отлов этих остатков оккупантов; разминирование - очень сильно заминирована территория", - сказал он.

Череватый заявил, что "также наши подразделения взяли уже село Торское - по дороге в Кременную".

"И поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", - сообщил представитель восточной группировки ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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