22 октября Украину накроют сильные дожди: в каких областях ожидается непогода

Речь идет об I уровне опасности – желтом.

Завтра в трех областях запада Украины ожидается сильный дождь. Об этом говорится в метеорологическом предупреждении на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

"Днём 22 октября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный дождь", – сообщают синоптики и добавляют, что речь идёт о I уровне опасности, жёлтом.

Снег в Украине и жара в Европе

Как сообщалось, в этом году первый снег в Венгрии, вероятно, выпадет позже, чем в прошлом. А поскольку эта страна граничит с Украиной, то этот прогноз может быть актуален и для нашей страны.

Видео дня

Так, в Венгрии первый снегопад ожидается в период 22–23 ноября, а ориентировочно с 23 по 26 ноября температура впервые опустится ниже нуля.

В то же время в конце октября в отдельных регионах Европы столбики термометров местами могут подняться аж до 30 градусов тепла.

Наибольшее потепление прогнозируется для Пиренейского полуострова. Впрочем, на востоке континента будет преобладать более прохладная погода.

Вас также могут заинтересовать новости: