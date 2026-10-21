22 октября Украину накроют сильные дожди: в каких областях ожидается непогода

Завтра в трех областях запада Украины ожидается сильный дождь. Об этом говорится в метеорологическом предупреждении на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
"Днём 22 октября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный дождь", – сообщают синоптики и добавляют, что речь идёт о I уровне опасности, жёлтом.
Снег в Украине и жара в Европе
Как сообщалось, в этом году первый снег в Венгрии, вероятно, выпадет позже, чем в прошлом. А поскольку эта страна граничит с Украиной, то этот прогноз может быть актуален и для нашей страны.
Так, в Венгрии первый снегопад ожидается в период 22–23 ноября, а ориентировочно с 23 по 26 ноября температура впервые опустится ниже нуля.
В то же время в конце октября в отдельных регионах Европы столбики термометров местами могут подняться аж до 30 градусов тепла.
Наибольшее потепление прогнозируется для Пиренейского полуострова. Впрочем, на востоке континента будет преобладать более прохладная погода.